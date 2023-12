Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione mirata contro il gioco d’azzardo nel comune di Caivano, dimostrando un impegno congiunto nel contrastare le pratiche illegali e proteggere la comunità.

Caivano: scommesse, gioco d’azzardo e minori: blitz interforze al “Parco Verde”

Il dispositivo operativo, attuato in collaborazione tra polizia di Stato, guardia di finanza, Arma dei carabinieri, polizia municipale e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha concentrato i controlli su diverse agenzie di gioco e raccolta scommesse, con particolare attenzione al Parco Verde e alle aree circostanti degli edifici scolastici del comune di Caivano.

L’azione rientra in una più ampia campagna di controlli interforze, condivisa tra le forze dell’ordine, il Commissario straordinario di Governo e la Commissione straordinaria del governo per il Comune di Caivano. L’obiettivo primario è garantire la legalità nel settore del gioco, contrastando attivamente le ludopatie, la partecipazione al gioco da parte dei minori e la dispersione scolastica.

Agenzie individuate in seguito a specifiche analisi di rischio

Il focus dell’operazione è stato sulle agenzie individuate in seguito a specifiche analisi di rischio, basate su informazioni condivise tra le forze dell’ordine. In particolare, sono state prese in esame le strutture situate nel Parco Verde e nelle vicinanze degli edifici scolastici di Caivano, luoghi che richiedono particolare attenzione per proteggere i giovani e garantire un ambiente educativo sicuro.

La presenza delle autorità preposte, attraverso questa operazione di controllo, rappresenta un chiaro segnale di impegno nella tutela del gioco legale, nel contrasto alle attività illegali e nel supporto delle politiche per prevenire la dipendenza da gioco e la dispersione scolastica.