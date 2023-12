Cercola, fervono i preparativi per #Dancevybes - Winter Edition: appuntamento il 20 ed il 21 gennaio

Fervono i preparativi per “#Dancevybes” evento di danza a 360 che si terrà il 20 e il 21 gennaio 2024 in una doppia location: il 20 gennaio presso Magma Wellness Club di Cercola, mentre la serata finale del 21 si svolgerà presso Villa Bruno-Teatro Fonderia Righetti a San Giorgio a Cremano. La manifestazione nasce nel 2018 da un casuale incontro tra due artisti partenopei provenienti da due mondi apparentemente distanti e da esperienze artistiche professionali differenti: Michele Cuomo e Antonio Piccoli.

Cercola, fervono i preparativi per #Dancevybes – Winter Edition

Il concorso “Dancevybes”, dapprima evento esclusivamente di stages e formazione, nasce parallelamente già alla seconda edizione della manifestazione, allo scopo di arricchirla ed rinvigorirla con la sana ed avvincente esperienza del contest: ed è subito un successo.

Sin dalla prima edizione ideata con la formula aggiunta del concorso, infatti, Dancevybes riscontra il favore del pubblico con un livello di esibizioni molto buone.

A prendervi parte sono scuole non solo campane ma di tutta la nazione così che il contest diviene famoso in tutta Italia. Negli anni il concorso /contest Dancevybes, oggi alla sua edizione 5.0, offre di volta in volta spettacoli, ospiti e premi sempre più prestigiosi e possibilità concrete di lavoro.

Gli ideatori

Michele Cuomo: ballerino, coreografo, insegnante e responsabile tecnico regionale street dance per l’ente sportivo coni Endas. Punto di riferimento nazionale ed internazionale nel settore delle danze urbane, oggi lavora in tutta Italia: Napoli, Cosenza, Roma, Bari, Foggia, Firenze, Perugia, Torino, Milano. Lavori all’estero: a Barcellona riscuote grande successo come ballerino ed ospite per una prestigiosa azienda di cosmetica, tiene poi lezioni a Liverpooll in Inghilterra e Kyev in Ucraina. Annovera poi esperienze televisive: Yo110, hip hop time, Tim tour ecc.

Antonio Piccoli: ballerino coreografo e insegnante di danze accademiche, nato e cresciuto a Napoli, direttore del suo centro studi Aplomb danza con sede San Giorgio a Cremano, ballerino ospite in giro per l’Italia lavora per coreografi di fama internazionale come Mauro Mosconi, Carla Fracci e tanti altri.

Il concorso

A conclusione del contest verranno premiati, non solo i primi tre classificati, ma ci saranno dei riconoscimenti ad hoc per le diverse categorie: kids, juniores e seniores per i vari stili di danza. Da annoverare poi il “Premio Dancevybes”; “Premio Critica”; “Premio Miglior talento” (in danaro); “Premio Miglior coreografia” (in denaro). Si tratta di premi speciali che hanno contribuito a dare visibilità e opportunità lavorative a tanti giovani talenti che hanno avuto così l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico.

La Commissione

Come ogni concorso che si rispetti un ruolo importantissimo è affidato alla giuria che ogni anno annovera nomi di alto spessore del panorama internazionale tersicoreo, come: Luca Carannante (ballerino diplomatosi al teatro San Carlo di Napoli e attualmente ballerino classico per Opera di Nizza, Teatro San Carlo, Teatro Verdi ed altri enti lirici), Emanuele Battista (docente nazionale hip Hop; ballerino e coreografo televisivo che ha lavorato in Italia e all’ estero come New York- Los Angeles ), Deborah Esposito (ballerina e docente modern dance ed heels; ballerina televisiva Rai e Mediaset : Amici, Tour Elodie) , Francesco Annarumma (coreografo per il teatro San Carlo di Napoli, coreografo per il teatro Opera di Roma, coreografo per Staatstheatre di Magdeburg (Germania).

Dario Dange Claudi: ballerino e coreografo napoletano, uno dei primi ballerini della urban dance ad aver portato la cultura street dance in un ente lirico statale coke il San Carlo insieme alla sua compagnia Treeboo dancers. Giusy Cristiano: giuria premio della critica, classe 75, la sua personalità artistica e versatile, da sempre la portata a sperimentare l arte in tutte le sue forme, dalla danza al teatro alla pittura e scultura, fondendo tutte le sue conoscenze in spettacoli teatrali di teatro danza che l’ hanno portata a vincere nell’ arco del tempo numerosi premi teatrali nazionali e Ilaria Di Iorio: giuria premio della critica, classe 80 la sua formazione e i suoi studi iniziati a Napoli per arrivare a New York , Los Angeles ecc, che l’ hanno portata ad essere unica nel suo genere portando in scena negli anni una danza unica e autentica riscuotendo successo per tutto i suoi spettacoli in giro per l’Italia. L’evento per questa edizione è curato dalla Rb Management srl.

Per iscriversi ed altre info

Dancevybesevent@gmail.com