La premiazione Uomini Illuminati 2023 si è svolta a Roma presso Palazzo Valentini. Il Premio è nato nel 2017 ed è parte del percorso “Ottomarzotuttol’anno” progetto di Sportello Donna, Fondazione Gaia e degli Stati Generali delle Donne con il Patrocinio dell’Università di Pavia e della Commissione Europea.

A Derrick de Kerckhove il Premio “Uomo illuminato 2023”

Il premio “Uomini illuminati 2023” è assegnato a Derrick de Kerckhove (direttore scientifico TuttiMedia/MediaDuemila) che dichiara: “Orgoglioso di essere nominato ‘Uomo illuminato 2023’ perché dal 2008 a fianco di Maria Pia Rossignaud (direttrice Media Duemila e Vice presidente Osservatorio TuttiMedia) promuoviamo la transizione digitale con la consapevolezza che insieme si fa di più e meglio, infatti abbiamo creato il progetto ‘Donna è Innovazione’ per aggregare uomini e donne che come noi vogliono camminare di pari passo verso il raggiungimento della parità anche con gli strumenti che l’innovazione mette a disposizione.

“Promuoviamo la transizione digitale”

E aggiungo che ho pubblicamente osannato l’iniziativa delle Nazioni Unite che proclamò Il 1975 anno internazionale della donna”. “Gli Uomini illuminati – spiegano le promotrici – sono uomini eccellenti, che lavorano per le donne e al loro fianco, che sono attivi nei loro incarichi di governo come in qualsiasi luogo di lavoro in cui si trovano ad operare per realizzare una democrazia paritaria sostanziale”.