“Eccellenze in Comune” a Sant’Agnello: in vetrina l’artigianato

Luci puntate sull’artigianato a Sant’Agnello. È questo l’intento della mostra “Eccellenze in Comune” organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco e il CNA Campania Nord, nell’ambito del cartellone di eventi “ViviAmo il Natale”, patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre dalle 17:00 alle 21:00 le porte del palazzo municipale saranno aperte per l’esposizione di artigiani provenienti sia da Sant’Agnello che da Napoli. «Come suggerisce il nome dell’iniziativa – sottolinea l’Assessore al Turismo Marcello Aversa – abbiamo pensato di portare al Comune artigiani che potessero collegare due realtà diverse e complementari tra loro. Una sorta di gemellaggio culturale, dove protagonisti comuni, appunto, restano la maestria e la condivisione. In questa edizione l’attenzione è focalizzata in particolare su moda, sartoria, arte floreale, oreficeria, vetreria ed enogastronomia, ma l’intento è di dare a rotazione la possibilità di conoscere tante eccellenze nostrane».

Nella vetrina di “Eccellenze in Comune”, esporranno: da Sant’Agnello Claudia Attianese, stilista; Paola De Angelis, designer di gioielli; Gerardo Nappo, orafo; Marialaura Russo, ricamatrice; Massimo Sepe, vetraio d’arte; Salvatore Simioli e Giuseppe Ruoppo, orafi; da Napoli invece Gloves, artigiani di accessori; Momi Headmade, borse in pelle; Pinù Couture, sartoria femminile; Trama, sartoria maschile.

Per le degustazioni invece protagonisti saranno Francesco De Angelis con l’Asprinio di Aversa; Gargalà e Birrificio Sorrento; il pasticcere Antonio Gargiulo, l’Olificio Gargiulo e la Cooperativa Solagri di Sant’Agnello e da Napoli il tarallificio Leopoldo, il cioccolato di Mario Gallucci e la pasticceria Armando.

I fioristi di Sant’Agnello addobberanno la casa comunale per l’occasione. Il pomeriggio di mercoledì 20 dicembre sarà inoltre allietato dalla posteggia napoletana e dagli artisti di strada. Giovedì invece a Piazza Matteotti Babbo Natale scenderà dal tetto con gli esperti di EdilizAcrobatica, portando dolci e caramelle a grandi e piccini.