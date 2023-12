Napoli: guida alimentare e non solo

Pochi giorni fa, Suitcasemag ha pubblicato un articolo dal titolo: “Mangiare, dormire, ripetere: una guida alimentare a Napoli” nel quale, oltre a esaltare la bellezza della città, vengono suggeriti pietanze, negozi, e luoghi d’interesse. Vediamoli nel dettaglio

La magia di Napoli

Inizia con una passeggiata su Spaccanapoli, l’anima di Napoli, che divide letteralmente in due il cuore storico della città: una strada fiancheggiata da palazzi in rovina impregnati di una bellezza decadente. Nelle vicinanze c’è Via San Gregorio Armeno, un vicolo stretto fiancheggiato da botteghe artigiane che vendono statuine del presepe fatte a mano – il regalo festivo perfetto. Poi c’è la città sotto la città, una rete di tunnel, camere e catacombe scolpite dai Romani e dai Greci circa cinque millenni fa, alcune delle quali sono aperte ai visitatori. Ma per scoprire veramente la bellezza della città, devi avventurarti fuori dal centro in quartieri come Rione Sanità, Vomero e Posillipo.

Quest’ultimo è forse uno dei tesori della città – una spiaggia vasta dove i locali si crogiolano su sdraio assorbendo vitamina D dalle prime ore del mattino. Il quartiere ospita anche Palazzo Donn’Anna, un monumentale edificio del XVII secolo con una facciata barocca che si affaccia sull’acqua. Da qui, sulla terrazza della chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, puoi goderti i migliori tramonti di tutta Napoli.

Eccellenze gastronomiche

Inevitabilmente, un viaggio a Napoli comporta anche l’esplorazione delle eccellenze gastronomiche in offerta – dalla sfogliatella riccia a forma di coda di aragosta e il babà al rum fino alla pizza originale, con la sua crosta morbida e soffice e la mozzarella filante. Continua a leggere per scoprire alcuni dei nostri posti preferiti dove mangiare, bere, fare shopping e dormire nella Città del Sole italiana.

Dove alloggiare

Grand Hotel Parker’s:

Aperto dal XIX secolo, il Grand Hotel Parker’s ha ospitato nel tempo illustri ospiti come Robert Louis Stevenson, Virginia Woolf e Oscar Wilde, tutti attirati dalle magnifiche viste che offre sulla costa di Sorrento. Oggi, la proprietà appartiene alla famiglia Avallone, che ha amorevolmente restaurato il Grand Hotel dopo i devastanti danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, conservando un favoloso design d’epoca nei saloni e nelle 67 camere e suite. Ma sono i due piani superiori che tolgono veramente il fiato: gustatevi un cocktail al tramonto sul tetto mentre l’intero Golfo di Napoli è inondato di luce pastello. Successivamente, dirigetevi al Ristorante George, con una stella Michelin, dove lo chef Vincenzo Alfano combina ingredienti freschi e di stagione in piatti raffinati.

Luoghi da visitare

Oltre alle attrazioni turistiche principali – come il Duomo di Napoli, la Galleria Umberto I e il Castel dell’Ovo – ci sono alcune gemme nascoste che vale la pena scoprire durante il vostro soggiorno a Napoli. Una delle nostre preferite è il Cimitero delle Fontanelle, una cripta sotterranea in cui sono esposti centinaia di teschi e altre ossa umane. Si dice che le anime dei defunti che non hanno parenti viventi si aggirino ancora tra le tombe. Un’altra visita interessante è al Cimitero delle Catacombe di San Gennaro, dove sono conservati i corpi dei martiri e dei santi della città.

Ristoranti da provare

Napoli è famosa per la sua cucina italiana autentica e tradizionale, e ci sono molte opzioni per deliziare il vostro palato durante il soggiorno. Per un’esperienza culinaria davvero speciale, vi consigliamo di prenotare un tavolo al Ristorante La Stanza del Gusto Michelin, dove lo chef Salvatore Bianco crea piatti sorprendenti con un tocco sperimentale. Se preferite qualcosa di più informale, dirigetevi al Quartieri Spagnoli e provate la pizza fritta da Al 22, una delle migliori pizzerie della città.

Vita notturna

Napoli è una città che non dorme mai e offre molte opzioni per divertirsi durante la notte. Se volete ballare e ascoltare musica dal vivo, dirigetevi al Largo di Donna Regina, una piazza affollata di giovani che si riuniscono per un'atmosfera festosa. Per qualcosa di più tranquillo, vi consigliamo di fare un giro al Lungomare, dove potrete gustare un drink con vista sul mare e godervi la brezza marina.

Shopping

Se amate lo shopping, Napoli è il posto perfetto per voi. La città offre una vasta gamma di negozi, dalle boutique di alta moda alle bancarelle dei mercati all’aperto. Se cercate i migliori marchi italiani, dirigetevi alla Galleria Umberto I o a Via Toledo. Per un’esperienza più autentica e locale, visitate il Mercato di Porta Nolana, dove potete trovare prodotti freschi e tipici della regione come mozzarella, pomodori e olio d’oliva.

Conclusione

In conclusione, Napoli è una città ricca e vibrante che offre molto da esplorare ed apprezzare. Che siate amanti del cibo, delle uscite notturne, dello shopping o semplicemente della cultura e storia, Napoli ha qualcosa da offrire a tutti. Con la sua atmosfera vivace e il suo spirito accogliente, non c’è da meravigliarsi che Napoli continui ad affascinare e deliziare i visitatori da tutto il mondo. Quindi, non esitate, fate le valigie e preparatevi a immergervi nell’incantevole fascino di Napoli.