Prende il via l’iniziativa “Note d’Arte” del Comune di Sant’Agnello, nell’ambito del cartellone di eventi “ViviAmo il Natale”, patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Si tratta di una rassegna fortemente voluta dal Sindaco Antonino Coppola e dall’Assessore al Turismo Marcello Aversa, dedicata alla riscoperta dei luoghi del territorio e alla conoscenza dei beni culturali ed artistici, talvolta nascosti, spesso poco conosciuti.

“Note d’Arte” a Sant’Agnello: il format che unisce musica e divulgazione

A guidare in questo percorso sarà la direttrice artistica e storica dell’arte Assunta Vanacore che, di volta in volta, illustrerà le opere presenti nelle location scelte per i concerti. Un format che, come suggerisce il nome della rassegna, “Note d’Arte” intervalla momenti di divulgazione ed esibizioni musicali.

Martedì 19 dicembre alle 19:30 il Santuario di San Giuseppe ospiterà il primo appuntamento. Per l’occasione protagonista della parte musicale sarà Emanuele Pio Zupo, giovanissimo pianista virtuoso della penisola sorrentina, vincitore di numerosi e prestigiosi premi internazionali.