Il mondo della boxe si prepara a illuminare le festività natalizie con un evento straordinario. Il 21 dicembre 2023, dalle ore 17, presso la Galleria Commerciale “Plaza” in via Berlinguer a Scafati, si terrà l’emozionante spettacolo pugilistico “Pugni di Natale”.

L’organizzatore di questo entusiasmante evento è il rinomato tecnico di pugilato Catello Di Maio, affiliato alla Federazione Pugilistica Italiana (Fpi) e preparatore atletico e fisco Coni. La location, scelta con cura per offrire il massimo spettacolo, sarà la Galleria Commerciale “Plaza”, un luogo suggestivo che si trasformerà in un ring di eccellenza.

L’evento “Pugni di Natale” sarà caratterizzato da una riunione pugilistica di alto livello, presentando per la prima volta nel Comune di Scafati una competizione Aob – Iba. Sul ring si alterneranno talenti campani e campioni regionali ed italiani, regalando al pubblico un’esperienza unica nel suo genere. Sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati di pugilato e per coloro che desiderano vivere la magia di uno spettacolo sportivo natalizio.

L’evento non si limiterà alle competizioni ufficiali, ma offrirà anche esibizioni speciali. I più piccoli, dai 6 ai 12 anni, saliranno sul ring per spettacolari sessioni di sparring, dimostrando il loro talento e la passione per il pugilato. La serata proseguirà con emozionanti esibizioni di Gym Boxe riservate ad atleti amatori, aggiungendo un tocco di varietà e intrattenimento alla manifestazione.