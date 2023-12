Tragedia a Qualiano dove un neonato di meno di un mese è stato trovato senza vita in un albergo locale, situato in via San Francesco a Patria, 10. Il dramma è iniziato verso le 11 del mattino di ieri, quando i genitori del piccolo hanno fatto la drammatica scoperta. Svegliatisi, si sono resi conto che il neonato non stava respirando. Nell’atto disperato di cercare aiuto, hanno portato immediatamente il bambino alla reception, ma, purtroppo, ogni sforzo si è rivelato inutile: era troppo tardi.

Tragedia a Qualiano, neonato trovato senza vita in una camera d’albergo

I carabinieri sono stati chiamati sul posto su richiesta del 118, intervenendo per raccogliere le prime testimonianze e avviare le indagini necessarie. La scena è stata successivamente presidiata dal medico legale e dal pubblico ministero della procura di Napoli Nord, che stanno lavorando per chiarire le circostanze della tragica morte del neonato.

Indagano i carabinieri. I genitori hanno chiesto aiuto alla reception

Secondo una nota ufficiale rilasciata dai carabinieri, l’ipotesi al momento più accreditata sembra orientarsi verso la definizione di “disgrazia”. La famiglia, naturalmente devastata dal dolore, sta ricevendo il sostegno necessario da parte delle autorità e degli operatori sanitari.