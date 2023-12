La truffa ha coinvolto un complice, e i due si sono presentati dapprima come il nipote della vittima e successivamente come corrieri delle Poste

Un 20enne è stato arrestato a Trecase con l’accusa di aver partecipato a una truffa ai danni di una anziana donna di 80 anni. Gli eventi risalgono a otto mesi fa, ma l’operazione delle forze dell’ordine è giunta a compimento oggi, quando i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti del giovane indagato.

Trecase, truffa un’anziana fingendosi il nipote e si fa consegnare soldi e gioielli

La truffa ha coinvolto un complice, e i due si sono presentati dapprima come il nipote della vittima e successivamente come corrieri delle Poste. Utilizzando questa articolata messinscena, sono riusciti a convincere l’anziana a consegnare loro sia somme di denaro che oggetti preziosi.

L’indagine condotta dai carabinieri è riuscita a fare luce sugli eventi grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in cui è avvenuta la truffa. Hanno identificato lo scooter utilizzato dai responsabili dell’inganno, confrontando l’immagine del conducente con la fotografia del proprietario del mezzo, risultando essere il giovane ventenne ora sotto accusa.

20enne arrestato dai carabinieri. I fatti lo scorso aprile

Le indagini hanno delineato il ruolo specifico del ventenne all’interno della truffa: avrebbe telefonato all’anziana, facendosi passare per suo nipote, e le avrebbe fatto credere di trovarsi in uno stato di fermo presso un ufficio postale. Successivamente, avrebbe chiesto alla donna di consegnare una cospicua somma di denaro a un corriere, che si sarebbe presentato poco dopo presso la sua abitazione. Il ventenne avrebbe quindi agito come accompagnatore e “palo”, con il compito di vigilare durante l’esecuzione del raggiro.