Ezequiel Lavezzi, ex giocatore di Napoli e Psg, è attualmente ricoverato in ospedale a Punta del Este, in Uruguay. Secondo le prime informazioni, Lavezzi avrebbe riportato una “piccola ferita da punta all’addome e una frattura alla clavicola”.

L’ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi ricoverato in ospedale con una ferita all’addome

La polizia locale sta attualmente indagando sull’accaduto, poiché emergono due versioni discordanti. Inizialmente, si è ipotizzato che Lavezzi potesse essere stato accoltellato nella sua casa di José Ignacio dopo una discussione familiare. Alle 5 del mattino, una macchina della polizia è intervenuta all’Arenas de José Ignacio dopo una chiamata di emergenza, trovando Lavezzi con una frattura alla scapola, insieme alla compagna e parte della sua famiglia. Questa versione è stata diffusa dalla polizia di Maldonado.

Tuttavia, i media argentini hanno riportato un’altra versione fornita dalla famiglia, la quale sostiene che Lavezzi sarebbe salito su una scala per cambiare una lampadina e sarebbe caduto, urtando contro un mobile. Secondo questa versione, la ferita all’addome non sarebbe il risultato di un’aggressione.

“Versioni discordanti, il ‘Pocho’ forse accoltellato”

La situazione è ancora in fase di chiarimento, e la polizia sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, la famiglia di Lavezzi ha smentito le voci di un presunto accoltellamento, ribadendo la versione della caduta accidentale.

L’incidente ha scatenato preoccupazione e apprensione nel mondo del calcio, con i fan e gli addetti ai lavori che seguono con ansia gli sviluppi della vicenda. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulla salute di Ezequiel Lavezzi e sulla dinamica precisa di quanto accaduto a Punta del Este.