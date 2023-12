Il laboratorio interattivo DINO ACADEMY recluterà invece piccoli paleontologi per indagare su un sito di scavo e, attraverso l’osservazione delle ossa fossili, si proverà a dare un’identità ai dinosauri a cui appartenevano ed in base alla loro caratteristiche anatomiche ricostruirne la loro biologia ed ecologia

Natale è finalmente arrivato. Luci colorate, montagne di pan di zenzero e canzoni natalizie fanno da cornice alla festa più attesa dell’anno. A Città della Scienza il weekend del 23 e 24 dicembre sarà un’occasione per festeggiare scoprendo le tradizioni natalizie del mondo, mettendosi alla prova con i laboratori a tema e giocando alla tombola scientifica.

Con l’attività DECORAZIONI DAL MONDO si scopriranno le tradizioni natalizie nei diversi paesi e le decorazioni che annunciano l’arrivo del periodo più festoso dell’anno, attraverso un affascinante viaggio nei cinque continenti alla scoperta dei colori e delle forme del Natale. Il laboratorio interattivo DINO ACADEMY recluterà invece piccoli paleontologi per indagare su un sito di scavo e, attraverso l’osservazione delle ossa fossili, si proverà a dare un’identità ai dinosauri a cui appartenevano ed in base alla loro caratteristiche anatomiche ricostruirne la loro biologia ed ecologia.

Il weekend di Natale a Città della Scienza: tombola scientifica e viaggio alla scoperta delle diverse tradizioni del mondo

Il science game TOMBOLA SCIENTIFICA rivisiterà in chiave scientifica il più classico dei giochi di società natalizi e la tradizionale numerazione della smorfia napoletana che attribuisce significati a ciascun numero da 1 a 90. I comunicatori della scienza animeranno un cartellone gigante e ricco di esperimenti, ai partecipanti il compito di scegliere le cartelle le curiosità scientifiche vincenti. E per chi arriverà alla Tombola ci sarà un dono con i fiocchi! Infine, il science game LE TAPPE DI UNA GRANDE STORIA…DI SALUTE! ripercorrerà invece i momenti fondamentali della nascita del Sistema Sanitario Nazionale Italiano per arrivare a SINFONIA, il portale Salute del Cittadino – a cura della Regione Campania_SORESA S.p.A. Gli orari del Science Centre: da martedì a domenica 9-17. Il 24 dicembre 9-14.