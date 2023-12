L'azione dei militari è stata tempestiva: mentre percorrevano via Cocumella, hanno sorpreso i due malviventi mentre cercavano di fuggire

A Sorrento, un tentativo di furto in un supermercato è stato sventato dai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia, che hanno arrestato due uomini per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I due arrestati sono Levani Margievi, 25 anni, e Gheorgi Gogoladze, 35 anni, entrambi di nazionalità georgiana e già noti alle forze dell’ordine.

Sorrento, rubano al supermercato e scappano: arrestati dai carabinieri dopo un tentativo di fuga rocambolesca

L’azione dei militari è stata tempestiva: mentre percorrevano via Cocumella, hanno sorpreso i due malviventi mentre cercavano di fuggire a bordo di un’Opel Corsa carica di merce rubata dal supermercato della zona. Inizia così una rocambolesca fuga per le strade della città, con manovre vietate e percorrenza controsenso, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’episodio in via Cocumella

Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccare i fuggitivi. Successivamente, durante la perquisizione, è emerso che i due uomini erano in possesso di generi alimentari e superalcolici per un valore totale di circa 500 euro, tutti provenienti dal furto appena compiuto. La refurtiva è stata prontamente restituita al legittimo proprietario del supermercato. I due arrestati, Levani Margievi e Gheorgi Gogoladze, sono attualmente in attesa di giudizio.